İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan şahsa, karşıdan gelen hafif ticari araç sürücüsü yol vermedi.
Bunun üzerine sinirlenen yaya, sürücü ile tartışmaya başladı.
O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İkili arasında çıkan arbedede vatandaşlar araya girmeye çalışırken şahıs, çıkardığı bıçak ile sürücüyü elinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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