İstanbul'da yayalara ayrılan kaldırımı yol yaptı: Taksi sürücüsüne ceza kesildi İstanbul’da trafik güvenliği tehlikeye atarak yayalara ayrılan kaldırımdan ilerleyen taksi sürücü yakalandı. Çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 70 TL idari para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

İstanbul'da Avcılar Haramidere Ambarlı Yolu üzerinde 19 Şubat 2024 tarihinde yayalara ayrılan kaldırımdan ilerleyen taksici, görenleri hayrete düşürdü.

Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülenen taksi sürücüsünün tehlikeli anları sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

2 bin 70 TL para cezası kesildi

Yapılan çalışmalarda, taksi sürücüsünün M.K.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahsa, çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 70 TL idari paraca cezası kesildi.

Ayrıca yakalanan taksi sürücüsüne, TCK “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)