İstanbul'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı Yurt genelinde trafikte vatandaşların canını tehlikeye atan sürücülere yapılan denetimler devam ederken İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yayalara yol vermeyen 2'si motosikletli 8 sürücüye toplam 15 bin 832 lira ceza kesildi.

AA

Kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor.

Yapılan operasyonlarla trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor.

Ekipler, bu kez İstanbul'da denetim için düğmeye bastı.

İstanbul Kadıköy'de, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim yapıldı.

Drone ile yayaya yol vermeyenler tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki ışıklı kavşak yakınında denetim noktası oluşturdu.

Drone ile yaya geçidinden gidenlere geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler tespit edildi.

15 bin 832 lira ceza

Denetimde yayalara yol vermeyen 2'si motosikletli 8 sürücüye toplam 15 bin 832 lira ceza kesildi.