İstanbul'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı Fatih’te yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim yapıldı. Drone ile yayalara yol vermediği tespit edilen 9 sürücüye toplamda 22 bin 566 lira ceza yazıldı.

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi Edirnekapı yönü çıkışında yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etmek için drone'la denetim gerçekleştirdi.

Drone destekli denetimde yayalara yol vermeyen sürücüler tek tek tespit edildi.

Toplamda 22 bin 566 lira ceza kesildi

Yaya geçidinde, vatandaşlara yol vermeyen 9 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplamda 17 bin 811, araç kullanırken telefonla konuşan 5 sürücüye ise kişi başı 951 lira olmak üzere 4 bin 755 lira ceza yazıldı.

Toplamda sürücülere 22 bin 566 lira ceza kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)