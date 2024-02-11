İstanbul'da yeni doğmuş bebeğini çöpe bırakan kadın tutuklandı 25 Ocak'ta Sarıyer'de çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuş, polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

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DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak günü saat 20.30 sıralarında, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle bebek, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğurup çöpün kenarına bıraktı

Polis ise çalışmaları sonucunda bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan Karolin Y.'nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karolin Y., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli ilk olarak savcılığa ifade verdi ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)