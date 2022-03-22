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    İstanbul'da yıkım sırasında çöken binanın altından son anda kaçtılar

    Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bina yıktırılırken çöktü. Çevredekilerin ölümden döndüğü çökme anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 12:26
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    İstanbul'da yıkım sırasında çöken binanın altından son anda kaçtılar

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde Denizköşler Caddesi'nde bulunan  60 daire ve 20 işyerinin yer aldığı 5 katlı Atam Apartmanı'nda, 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nden hasar oluştu.

    Bina sakinlerinin başvurusu üzerine Avcılar Belediyesi  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri binanın bodrum katındaki taşıyıcı kolonlarında çatlaklıklar görürken, binanın riskli olduğunu belirlendi.

    Karot örneklerinden de çürük olduğu belirtilen yaklaşık 50 yıllık binanın kentsel dönüşüm sürecinde boşaltılarak yıktırılması için tebligatlar yapıldı.

    YIKIM ÇALIŞMASINDA ÇÖKTÜ

    Yaklaşık 3 ay süren işlemlerin ardından boşaltılan binanın geçen hafta sonunda iş makineleri ile yıkımına başlandı. Pazar günü yapılan çalışmalar sırasında giriş katındaki kolonları patlayan bina büyük gürültüyle çöktü.

    Çöken binanın enkazı kazı alanını çeviren demir paravanı da devirerek yola düşerken büyük bir toz bulutu ortaya çıktı. Bu sırada yoldan geçen araç ve yayalar büyük korku yaşadı.

    İstanbul'da yıkım sırasında çöken binanın altından son anda kaçtılar ViDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Pazar günü olması nedeniyle yolun sakin olması facianın önüne geçti. Çökme sırasında trafiği düzenleyen işçinin son anda kaçması da kameraya yansıdı

    "AYNI DURUMDA ÇOK SAYIDA BİNA VAR"

    Çevre sakini Öztürk Karahan, Avcılar'da çok fazla eski ve çürük bina bulunduğunu, bunların yıkımının sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini söyledi.

    Karahan, bina yıkımlarının tamamen belediyelerin uzmanları tarafından yaptırılarak sıkı kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

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