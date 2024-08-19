İstanbul'da yıkım sırasında şaşırtan gerçek 5 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılırken, yıkım sırasında bitişiğindeki binanın terasında bulunan ve kafenin duvarının olmadığı ortaya çıktı.

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DHA

Küçükçekmece İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın yıkımına başlandı.

Yıkım sırasında ise 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan 2 katlı binanın 2. katının bir bölümünde duvar olmadığı ortaya çıktı.

Kafe olarak kullanılan katın bir bölümüne inşaat sırasında duvar örülmediği ve bitişikteki 5 katlı binanın duvarına alçıpanla dekor yapıldığı belirlendi.

"YIKIM SIRASINDA DUVARDA OLDU"

Kafe sahibi Murat Yalçınkaya, "Yıkım esnasında mutfak ve bar kısmı zarar gördü. Aslında duvarlarımız değil de alçıpanlar vardı, dekorlarımız vardı, yıkım olduğunda duvarda bir çökme oldu. Hatta çalışanlar vardı. Kimse zarar görmedi çok şükür. Ama görebilirdi. Mutfak ve barı kullanamıyorum aktif bir şekilde. Maddi bir zararımız da var burada. Ön salon kısmının duvarlarında da zarar var.

Orada bir patlama var. Bir kısmının karşılanacağı bir kısmının karşılanmayacağı söyleniyor. Tuvalet kısmında bir boru patlaması oldu onu çözdüler ama dediğim gibi maddi bir zararımız var işletmemizde müşteri kaybımız var. Geçen sürede kayıplarımız ne olacak onu da bilmiyoruz. Gerekli belediyede kime ne şikayette bulunmamız gerekiyorsa şikayetimizde bulunacağız." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)