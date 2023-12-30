İstanbul'da yılbaşı denetimi! İş yerleri tek tek incelendi Yılbaşı öncesi iş yerlerini denetleyen ekipler, gündüz saatlerinde 3 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.

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İHA

Yılbaşı öncesi Türkiye genelinde denetimler sürüyor.

Özellikle İstanbul Taksim'de sıklaştırılan denetimlerde, ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.

İş yerlerine yönelik yapılan denetimler kapsamında ise 3 kaçak göçmen emniyet güçlerş tarafından tespit edildi.

Gözaltına alındılar

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri gündüz saatlerinde 3 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.

İş yerlerine sıkı denetim

Beyoğlu zabıtası ise iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetlemede iş yerlerinin ruhsat durumu, fiyat listesi, hijyen durumu, açıkta ürün olup olmadığına yönelik kontroller yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)