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İstanbul’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 17 gözaltı

39 ilçede 768 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. 6 iş yerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi.