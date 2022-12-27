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- İstanbul’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 17 gözaltı
- 27.12.2022 - 10:28
Yeni yıla sayılı günler kala sahte alkoller yeniden piyasaya çıktı...
Bu kapsamda 81 ilde denetimler sıkılaştırıldı.
İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı birimleri operasyon için düğmeye bastı.
39 ilçede eş zamanlı operasyon
Sahte alkol yapımında kullanılan sıvı malzemelerin üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen operasyon 39 ilçede eş zamanlı yapıldı.
768 adreste 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Operasyon çerçevesinde suç unsuru tespit edilen 2 farklı imalat ve 6 işyerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol, 4 fiber tank, bin 356 adet içki şişesi, 12 bin adet içki etiketi, 2 bin kapak ele geçirildi.
İstanbul’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 17 gözaltı VİDEO
Adli işlem başlatıldı
6 iş yeri hakkında idari işlem uygulandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, 4 şahıs adli makamlara sevk edildi.
Diğer şüphelilerin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.