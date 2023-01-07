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    İstanbul'da yılbaşında saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lılar yakalandı

    Terör operasyonunda Tacikistan uyruklu K.Z.I. ve yanındaki Özbekistan uyruklu A.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlendi.
    • AA
    • 07.01.2023 - 15:44
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    İstanbul'da yılbaşında saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lılar yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  DEAŞ terör örgütünün Afganistan yapılanması ile bağlantılı ve el yapımı patlayıcı uzmanı 'Abu Maymuna'  kod adlı Tacikistan uyruklu K.Z.I.'nın sosyal medya paylaşımlarını tespit etti.

    K.Z.I. ile Özbekistan uyruklu A.M.'nin eğlence mekanı saldırısı planı yaptıkları belirlendi.

    Takibe alındılar

    Polis ekipleri çalışmalarının devamında 31 Aralık Cumartesi günü Başakşehir'de şüphelileri takibe aldı.

    İstanbul da yılbaşında saldırı hazırlığında olan DEAŞ lılar yakalandı #1

    Ateş edilerek yakalandılar

    Polisi gören şüpheliler kaçmaya çalışırken, takip sonucu kullandıkları araçlarına ateş edilerek yakalandı.

    Araç içerisinde bulunan ve yılbaşı günü eğlence mekarına eylem hazırlığında olduğu anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı.

    Bir kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre gözaltına alınan K.Z.I.  geçtiğimiz çarşamba günü tutuklandı.  A.M. ise adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri başlatıldı.

    İstanbul da yılbaşında saldırı hazırlığında olan DEAŞ lılar yakalandı #2

    İstanbul da yılbaşında saldırı hazırlığında olan DEAŞ lılar yakalandı #3

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    İstanbul da yılbaşında saldırı hazırlığında olan DEAŞ lılar yakalandı #5


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