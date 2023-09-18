Gün geçmiyor ki trafikte kavgasız bir an olmasın...
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi.
Dün akşam saatlerinde seyir halindeki iki araç sürücü arasında yol tartışması çıktı.
Çekiçle saldırdı
Araçtan inen şahıslar arasında gerginlik giderek büyürken kavgaya dönüştü. Caddede ortalık adeta birbirine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
O sırada şahıslardan biri, eline aldığı çekiçle kavga ettiği sürücüye saldırdı.
Havaya ateş açıldı
Sinirli şahıs, daha sonra karşı tarafın aracının yanına giderek camlarına çekiçle vurmaya başladı.
Polis ekipleri, şahısları dağıtmak için havaya ateş etti. Caddede bulunan vatandaşlar olanları korku içinde seyrederken kavga bir süre sonra sona erdi.
O anlar kamerada
Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)