İstanbul'da yol kavgası büyüdü! Çekiçle saldırdı polis araya girdi Esenyurt’ta iki sürücü arasında çıkan yol tartışmasında tansiyon aniden yükseldi. Öfkeli sürücü aracından inerken karşısındaki otomobile çekiçle saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Gün geçmiyor ki trafikte kavgasız bir an olmasın...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi.

Dün akşam saatlerinde seyir halindeki iki araç sürücü arasında yol tartışması çıktı.

Çekiçle saldırdı

Araçtan inen şahıslar arasında gerginlik giderek büyürken kavgaya dönüştü. Caddede ortalık adeta birbirine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

O sırada şahıslardan biri, eline aldığı çekiçle kavga ettiği sürücüye saldırdı.

Havaya ateş açıldı

Sinirli şahıs, daha sonra karşı tarafın aracının yanına giderek camlarına çekiçle vurmaya başladı.

Polis ekipleri, şahısları dağıtmak için havaya ateş etti. Caddede bulunan vatandaşlar olanları korku içinde seyrederken kavga bir süre sonra sona erdi.

O anlar kamerada

Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)