İHA
Trafiği tehlikeye atan drift ve makasçı magandaların yanında 'eğlence' amaçlı konvoylarda da son dönemde artış yaşanıyor.
Özellikle düğün ve asker uğurlama dönemlerinde artan konvoylarda bulunanlar, trafiği kesip hem tehlikeye neden oluyor hem de insanları yollarından alıkoyuyor...
Bu olayların bir yenisi İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşanadı.
Trafiği kapatıp havaya ateş ettiler
Başakşehir'de düğün konvoyu yapan bir grup, yolu trafiğe kapatarak silah ile havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Başakşehir 'de dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, Metrokent altgeçitine geldiği esnada yolu trafiğe kapatarak havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.