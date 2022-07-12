İstanbul'da yol ortasında dövdükleri adamı kaçırdılar

9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darbedilerek bindirildiği otomobille kaçırıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi filmlerde rastlanan bir olaya sahne oldu.

Yeşilova Mahallesi D - 100 yan yolda yürüyen Erhan M.'nin yanına otomobil yanaştı.

Otomobilden inen 2 kişi, Erhan M.'yi darbetmeye başladı.

Erhan M. sokak ortasında darbedilirken, zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı.

Dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan Erhan M., otomobile bindirilerek, kaçırıldı.

DHA'nın haberine göre olay üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekte geçti.

Polis belirlenen adrese baskın düzenledi

Ekipler şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit eden ekipler Esenyurt'ta dükkanlarına baskın düzenledi.

Baskında F.Ö. ve F.Ö. gözaltına alınırken, Erhan M. kurtarıldı. Erhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 bin lira borcunu ödemediği için kaçırmışlar

Araştırmada Erhan M.'nin şüphelilerden önce 6 bin lira, sonra 3 bin lira daha olmak üzere 9 bin lira borç aldığı öğrenildi. Şüphelilerin paralarını alamadıkları için olayı gerçekleştirildikleri ortaya çıkarıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.Ö. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



















