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- İstanbul'da yol ortasında dövdükleri adamı kaçırdılar
İstanbul'da yol ortasında dövdükleri adamı kaçırdılar
- 12.07.2022 - 10:32
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi filmlerde rastlanan bir olaya sahne oldu.
Yeşilova Mahallesi D - 100 yan yolda yürüyen Erhan M.'nin yanına otomobil yanaştı.
Otomobilden inen 2 kişi, Erhan M.'yi darbetmeye başladı.
Erhan M. sokak ortasında darbedilirken, zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı.
Dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan Erhan M., otomobile bindirilerek, kaçırıldı.
DHA'nın haberine göre olay üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekte geçti.
Polis belirlenen adrese baskın düzenledi
Ekipler şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit eden ekipler Esenyurt'ta dükkanlarına baskın düzenledi.
Baskında F.Ö. ve F.Ö. gözaltına alınırken, Erhan M. kurtarıldı. Erhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
9 bin lira borcunu ödemediği için kaçırmışlar
Araştırmada Erhan M.'nin şüphelilerden önce 6 bin lira, sonra 3 bin lira daha olmak üzere 9 bin lira borç aldığı öğrenildi. Şüphelilerin paralarını alamadıkları için olayı gerçekleştirildikleri ortaya çıkarıldı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.Ö. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.