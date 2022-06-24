Şile Otoyolu bağlantı noktasında araçlarından inen şoförler birbirlerine girdi. Tekmelerin, tokatların havada uçuştuğu kavga görüntüleri bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

İstanbul Sancaktepe'de yol ortasında ilginç bir kavga yaşandı.

Sancaktepe Sarıgazi mevki Şile Otoyolu bağlantı noktasında iki otomobil sürücüsü, araçlarından inerek tartışmaya başladı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, yerini kısa sürede kavgaya bıraktı.

Tekme, tokat birbirlerine girdiler

Yolun ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları sürücüye tekme, yumruk ve kemerle saldırdı.

İstanbul'da yol ortasında kemerli kavga ViDEO



Diğer sürücülüler kavgayı ayırdı

DHA'nın haberine göre; kavgayı gören diğer sürücüler tarafları ayırırken yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntüler kayıt altına alındı

Yaşanan kavga görüntüleri ise bir başka sürücünün cep telefonu tarafından kaydedildi.



