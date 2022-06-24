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    İstanbul'da yol ortasında kemerli kavga

    Şile Otoyolu bağlantı noktasında araçlarından inen şoförler birbirlerine girdi. Tekmelerin, tokatların havada uçuştuğu kavga görüntüleri bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
    • 24.06.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 13:33
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    İstanbul'da yol ortasında kemerli kavga

    İstanbul Sancaktepe'de yol ortasında ilginç bir kavga yaşandı.

    Sancaktepe Sarıgazi mevki Şile Otoyolu bağlantı noktasında iki otomobil sürücüsü, araçlarından inerek tartışmaya başladı.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, yerini kısa sürede kavgaya bıraktı.

    Tekme, tokat birbirlerine girdiler

    Yolun ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları sürücüye tekme, yumruk ve kemerle saldırdı.

    İstanbul'da yol ortasında kemerli kavga ViDEO

    Diğer sürücülüler kavgayı ayırdı

    DHA'nın haberine göre; kavgayı gören diğer sürücüler tarafları ayırırken yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

    Görüntüler kayıt altına alındı

    Yaşanan kavga görüntüleri ise bir başka sürücünün cep telefonu tarafından kaydedildi.

    İstanbul da yol ortasında kemerli kavga #1

    İstanbul da yol ortasında kemerli kavga #2

    İstanbul da yol ortasında kemerli kavga #3

    İstanbul da yol ortasında kemerli kavga #4


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