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- İstanbul'da yol ortasında kemerli kavga
İstanbul'da yol ortasında kemerli kavga
Şile Otoyolu bağlantı noktasında araçlarından inen şoförler birbirlerine girdi. Tekmelerin, tokatların havada uçuştuğu kavga görüntüleri bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
- 24.06.2022 - 11:15
- Güncelleme : 24.06.2022 - 13:33
İstanbul Sancaktepe'de yol ortasında ilginç bir kavga yaşandı.
Sancaktepe Sarıgazi mevki Şile Otoyolu bağlantı noktasında iki otomobil sürücüsü, araçlarından inerek tartışmaya başladı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, yerini kısa sürede kavgaya bıraktı.
Tekme, tokat birbirlerine girdiler
Yolun ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları sürücüye tekme, yumruk ve kemerle saldırdı.
İstanbul'da yol ortasında kemerli kavga ViDEO
Diğer sürücülüler kavgayı ayırdı
DHA'nın haberine göre; kavgayı gören diğer sürücüler tarafları ayırırken yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
Görüntüler kayıt altına alındı
Yaşanan kavga görüntüleri ise bir başka sürücünün cep telefonu tarafından kaydedildi.