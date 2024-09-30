İstanbul, trafikte feci bir olaya sahne oldu.
Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın ardından aynı cadde üzerinde devam eden sürücülerin inatlaşması devam etti.
MOTOSİKLETLİLERİ EZİP GEÇTİ
Motosikletli iki kişi otomobilin önünde durarak sürücüyle konuşmak istediği esnada otomobil sürücüsü, gaza basarak motosikleti ve üzerindeki iki kişiyi ezerek yola devam etti.
O ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, motosikletli iki kişinin otomobilin önünde durduğu sonrasında otomobil sürücüsünün gaza basarak motosikleti ve iki kişiyi devirip ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.
Motosikletlilerin şoku atlattıktan sonra kalkarak yollarına devam ettikleri öğrenildi.
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