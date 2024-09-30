İstanbul'da yol tartışması: Motosikletlileri ezip geçti Başakşehir'de otomobil sürücüsü, yol tartışması yaşadığı motosikletlileri ezerek yoluna devam etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

İstanbul, trafikte feci bir olaya sahne oldu.

Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından aynı cadde üzerinde devam eden sürücülerin inatlaşması devam etti.

MOTOSİKLETLİLERİ EZİP GEÇTİ

Motosikletli iki kişi otomobilin önünde durarak sürücüyle konuşmak istediği esnada otomobil sürücüsü, gaza basarak motosikleti ve üzerindeki iki kişiyi ezerek yola devam etti.

O ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, motosikletli iki kişinin otomobilin önünde durduğu sonrasında otomobil sürücüsünün gaza basarak motosikleti ve iki kişiyi devirip ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.

Motosikletlilerin şoku atlattıktan sonra kalkarak yollarına devam ettikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)