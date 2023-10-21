İstanbul'da yol verme kavgası! Önünü kestiği taksiye saldırdı Maltepe'de şoförüyle tartıştığı taksinin önünü kesen cip sürücüsü, taksinin camlarını yumruklayarak küfür ve hakaret savurdu. O anları kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul trafiğinde bir kavga daha yaşandı...

Dün akşam saatlerinde Maltepe'de seyir halindeki cip sürücüsü, trafikte taksi sürücüsüyle tartıştı.

İki sürücü trafikte ilerlediği sırada sürücü, taksinin önünü kesti.

Yumruk atıp tehdit etti

Trafiği tehlikeye atan sürücü araçtan inerek taksinin camlarını yumrukladı ve taksi şoförüne küfrederek tehditler savurdu.

O anlar kamerada

Maltepe'deki bir taksi durağının sahibi olduğunu iddia eden cip sürücüsü daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

O anları taksi şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)