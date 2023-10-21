DHA
İstanbul trafiğinde bir kavga daha yaşandı...
Dün akşam saatlerinde Maltepe'de seyir halindeki cip sürücüsü, trafikte taksi sürücüsüyle tartıştı.
İki sürücü trafikte ilerlediği sırada sürücü, taksinin önünü kesti.
Yumruk atıp tehdit etti
Trafiği tehlikeye atan sürücü araçtan inerek taksinin camlarını yumrukladı ve taksi şoförüne küfrederek tehditler savurdu.
O anlar kamerada
Maltepe'deki bir taksi durağının sahibi olduğunu iddia eden cip sürücüsü daha sonra aracına binerek uzaklaştı.
O anları taksi şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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