İstanbul'da yol verme kavgası! Sürücü polise zor anlar yaşattı İki otomobil sürücüsünün arasında başlayan yol verme tartışması, büyüyerek aracın arka camını kırmaya kadar vardı. Alkollü sürücü, polis kontrol cihazına üflemediği için gözaltına aldı.

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İHA

Trafikte en büyük sorunların başında yol verme kavgası geliyor...

Yaşanan kavgalarda onlarca vatandaş hayatını kaybetti.

Bu kez İstanbul'un Kadıköy ilçesinde saat 03.00 sıralarında Caddebostan üzerinde alkollü bir şahıs ekiplere zor anlar yaşattı.

34 FGG 025 plakalı otomobil sürücüsü Aydın Kaya ile 34 SV 6058 plakalı otomobil sürücüsü Can Akşahin yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Otomobilin camını kırdı

Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine otomobillerini sağa çeken sürücüler birbiriyle yüz yüze tartışmaya başladı.

Aydın Kaya’nın iddiasına göre, Can Akşahin ile tartışırken trafik ışıklarında tanımadığı kişilerin otomobiline saldırması sonucu otomobilinin arka camı kırıldı.

Can Akşahin ise avukat olduğunu belirterek Kaya’nın yolda kontrolsüzce seyrettiğini ve kız arkadaşı yanında olmasına rağmen küfürler savurduğunu savundu.

Polise direnen sürücü gözaltına alındı

Aydın Kaya polisin alkol testi için uzattığı kontrol cihazına üflememesi ve kendinin mağdur olduğunu tekrar tekrar dile getirmesi sonucu polis Aydın Kaya’yı gözaltına aldı.

Bostancı polis karakoluna götürülen Kaya hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)