İstanbul'da yol verme kavgası: Tekme tokat saldırdı Pendik'te trafikte çıkan yol verme kavgasında saldırganlar, yere düşürdükleri yaşlı sürücüyü dakikalarca tekmeledi. Yaşanan kavga anları çevredekiler tarafında anbean kaydedildi.

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DHA

Trafik magandaları tehlike saçmaya devam ediyor.

Bu defa olay İstanbul'da yaşandı.

'YOL VERME' KAVGASI

Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflardan birinin arkadaşlarının da kavgaya katılmasıyla olay daha da büyüdü.

YAŞLI ADAMI TEKMELEDİLER

Peş peşe aldığı yumruklarla yere düşen yaşlı sürücü, saldırganlar tarafından tekmelendi.

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta zorluk çekti.

Bır kişinin yaralandığı kavga anları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)