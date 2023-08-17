İstanbul'da yol verme kavgası: Vurma diye yalvardı Motosikletli bir sürücünün sokak ortasında tartıştığı bir başka sürücünün önünü keserek darbetmesiyle yüzü kanlar içinde kalan araç sürücüsünün “Ağabey vurma” feryatları ile öfkeli şahsa engel olmaya çalıştığı anlar kaydedildi.

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İHA

Sürücülerin yol verme tartışmaları korku dolu anlara sebep oluyor.

Yaşanan olaylarda onlarca vatandaş can verdi.

Olayın adresi bu kez de İstanbul'da dün öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa oldu.

Motosikletle ilerleyen iki şahıs ve bir araç sürücüsü arasında, nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma yaşandı.

Yumruklarla darbedildi

Ardından motosikletli sürücünün diğer aracın önünü kesmesiyle tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Motosikletinden inen şahıs, araç sürücüsünü hiçbir şekilde müdahale etmemesine rağmen yumruklarla darbetmeye başladı.

"Ağabey vurma"

Sürücünün, "Ağabey vurma" feryatlarını dikkate almayan şahıs, küfür ve yumruklarla saldırıya devam etti.

O anlar kaydedildi

Sürücünün yüzünü kanlar içinde bırakan şahıs, plakasız motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşırken, yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.