İstanbul'da yol verme kavgasına biber gazlı müdahale İnşaat firması çalışanları ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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DHA

Bayrampaşa'da ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobilin sürücüsü yine ismi öğrenilemeyen bir inşaat firması çalışanından yol istedi ancak inşaat çalışanı yol vermeyince tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, olaya iki tarafın yakınları da dahil oldu.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada yumruklar havada uçuştu.

Polis biber gazıyla müdahale etti

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların sokak ortasında bir birine yumruklarla saldırdığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara biber gazıyla müdahale etti. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)