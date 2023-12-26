İstanbul'da yol verme kavgasında 7 kişi bir adama saldırdı Gece saatlerinde cadde ortasında çıkan yol tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 7 kişi, tartıştıkları sürücüyü aralarına alarak öldüresiye dövdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yol verme kavgası çıktı.

Dün gece sıralarında iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, bir anda kavgaya döndü.

Araçlarından inen 7 kişi, sürücüyü aralarına alarak tekme tokat dövdü.

Kazağını çıkarıp kaçmaya çalıştı

Bir anda grubun arasında kalarak tekme tokat dayak yiyen kişi, saldırganların arasından kazağını çıkararak kurtulmaya çalıştı.

Yarı çıplak kalan sürücüyü kovalayarak darbetmeye devam eden saldırganları, araya giren vatandaşlar durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

O anlar kameraya yansıdı

Sürücüyü darbetmeye devam eden grup, bir süre sonra vatandaşların araya girmesi üzerine araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, araçlarından inen 7 kişinin, aralarına aldıkları sürücüye saldırdıkları görülüyor.

Kadın engel olmaya çalıştı

Olay yerine gelen bir vatandaşın grubu engellemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı kayıtlara yansıdı.

Görüntülerde saldırganlara katılmak için aracından inen kişiye, bir kadının engel olmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)