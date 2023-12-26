İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yol verme kavgası çıktı.
Dün gece sıralarında iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, bir anda kavgaya döndü.
Araçlarından inen 7 kişi, sürücüyü aralarına alarak tekme tokat dövdü.
Kazağını çıkarıp kaçmaya çalıştı
Bir anda grubun arasında kalarak tekme tokat dayak yiyen kişi, saldırganların arasından kazağını çıkararak kurtulmaya çalıştı.
Yarı çıplak kalan sürücüyü kovalayarak darbetmeye devam eden saldırganları, araya giren vatandaşlar durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.
O anlar kameraya yansıdı
Sürücüyü darbetmeye devam eden grup, bir süre sonra vatandaşların araya girmesi üzerine araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, araçlarından inen 7 kişinin, aralarına aldıkları sürücüye saldırdıkları görülüyor.
Kadın engel olmaya çalıştı
Olay yerine gelen bir vatandaşın grubu engellemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı kayıtlara yansıdı.
Görüntülerde saldırganlara katılmak için aracından inen kişiye, bir kadının engel olmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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