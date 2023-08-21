İstanbul'da yol verme kavgasında sürücüyü darbetti Bir hafriyat kamyonu sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsünün yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı anlarda nabızların yükselmesiyle sürücünün araçtan inip diğer sürücüyü darbettiği anlar kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Trafiğin can alan bir sorunu yol verme kavgaları... Sabırsız sürücülerin sebebiyet oluşturduğu olaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Olayın adresi bu kez de İstanbul'un Arnavutköy ilçesi oldu. Bir hafriyat kamyonu ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. Araçtan inip kavga etti Trafiğin ortasında aracından inerek tartışmaya devam eden kamyon şoförü otomobildeki sürücüyü darbetti. O anlar kaydedildi Yaşanan kavgayı diğer araç sürücüleri güçlükle ayırırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kamyon şoförünün otomobilin önünü kestiği ve sürücüyü darbettiği anlar görüldü.