İHA
Trafiğin can alan bir sorunu yol verme kavgaları...
Sabırsız sürücülerin sebebiyet oluşturduğu olaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Olayın adresi bu kez de İstanbul'un Arnavutköy ilçesi oldu.
Bir hafriyat kamyonu ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.
Araçtan inip kavga etti
Trafiğin ortasında aracından inerek tartışmaya devam eden kamyon şoförü otomobildeki sürücüyü darbetti.
O anlar kaydedildi
Yaşanan kavgayı diğer araç sürücüleri güçlükle ayırırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, kamyon şoförünün otomobilin önünü kestiği ve sürücüyü darbettiği anlar görüldü.