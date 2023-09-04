İstanbul'da yol verme kavgasında yaralandı! 44 suç kaydı çıktı Ters yöne girerek önündekilere korna çalan şahıs, kendisini devirip yere düşüren adamı otomatik silahla bacağından vurdu. Ekipler tarafından suçüstü yakalanan, 44 adet suç kaydı olduğu belirlenen adam tutuklandı.

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İHA

Bitmeyen yol verme kavgalarında kan akıyor...

Olayların önüne geçmek amacıyla denetimler hız kazanırken bir yeni olay daha yaşandı.

Bu kez olayın adresi İstanbul'un Beyoğlu ilçesi oldu.

Gece saatlerinde bölgede bulunan eğlence mekanında alkol aldıktan sonra 1’i kadın 2 arkadaşıyla içeriden çıkan 25 yaşındaki Burak K., yolda yürümeye başladı.

O esnada motosikletle ters yöne giren kasklı bir şahıs, arkadaş grubunun arkasına yaklaştı.

Yol isteme kavgasında otomatik silah çekti

Şahıs ardından gruba motosikletle hafif şekilde dokunup, korna çaldıktan sonra sözlü olarak yol isteyip onları sıkıştırdı.

Bunun üzerine grup ile şahıs arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine grubun ittiği şahıs, motosikletten yere düştü.

Yaşanan arbedede şahıs, çantasından otomatik silah çıkartarak Burak K.’ye ateş açtı.

Polis suçüstü yakaladı

Şahıs ardından yokuş aşağıya koşarak kaçmaya başladı.

O esnada sokakta görev yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, 27 yaşındaki saldırgan Salih Y.’yi kaçamadan suçüstü kıskıvrak yakaladı.

Etkisiz hale getirilen şahıs, elindeki silaha el konularak gözaltına alındı.

O anlar kaydedildi

Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet çalıntı ve plakasız çıktı

Saldırında bacağından yaralanan Burak K. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Emniyette 9 farklı suçtan kaydı bulunan Burak K.‘nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmada, olayın yol isteme tartışmasından ötürü yaşandığını belirledi.

Ayrıca saldırgan şahsın kullandığı motosikletin plakasız ve çalıntı olduğu tespit edildi.

44 suç kaydı olan saldırgan tutuklandı

Emniyette ifadesi alınan Salih Y.’nin, husumetlileri olduğu için otomatik silah taşıdığını ve şahsı kendisine saldırdığı için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Suç kaydının 44 olduğu öğrenilen Salih Y., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” ve “ateşli silahla kanununa muhalefet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.