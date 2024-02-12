DHA
İstanbul'da yol verme meselesinden tartışma çıktı.
Fatih ilçesinde öğle saatlerinde, iki otomobil sürücüsü arasında gerginlik yaşandı.
Aracı önünü kesti
Yol verme meselesi yüzünden tartışan sürücülerden biri, seyir halindeyken bir anda orta şeritte durdu.
Duran sürücü, tartıştığı vatandaşa yol vermeyerek geçmesini engelledi.
Trafik kitlendi
Araçların orta şeritte durmasıyla trafik yoğunlaştı.
Tartışan sürücüler, hareket ettikten sonra da otomobillerini birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye soktu.
O anlar kameraya yansıdı
İki otomobil sürücüsünün tartıştığı anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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