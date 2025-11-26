İstanbul'da yol verme tartışmasında motosikletli kurye öldüresiye darbedildi

- İstanbul Sancaktepe'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
- Ters yöne giren cip sürücüsü ve yanındakiler, motosikletliyi tekme tokat darbetti.
- Kavga, yoldan geçenlerin araya girmesiyle son buldu.
İstanbul'da Eyüp Sultan Mahallesi'nde, saat 17.45 sıralarında trafik sıkıştı.
Bu sırada ters yöne giren 61 AFF 979 plakalı cip sürücüsü ile motosikletli arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Çıkan kavgada cip sürücüsü ve yanındaki kişiler tekme ve yumruklarla motosikletliyi darbetti.
Kavga yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu.
Motosikletlinin darbedildiği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.