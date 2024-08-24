İstanbul'da yol vermeyen servis aracına kaskla saldırdılar Esenyurt'ta bir servis şoförü, yol verme tartışması yaşadığı motosikletli çifti yolda sıkıştırdı. Duruma sinirlen motosikletli çiftin, kaskla servis aracına saldırdığı anları çevredekiler kayda aldı.

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İHA

İstanbul Esenyurt'ta, Ahmet Arif Caddesi üzerinde ilerleyen bir servis aracı, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen motosikletli bir çiftle yol verme tartışması yaşadı.

Yol vermek istemeyen servis şoförü, motosikletli çifti trafikte sıkıştırdı.

ARACINI MOTOSİKLETİN ÜSTÜNE SÜRDÜ

Servis şoförü motosikletli sürücüye yol vermemek için aracını motosikletin üzerine sürdü.

Servis aracına sinirlenen motosikletin arkasındaki kadın, motosikletten atlayıp kask ile servis aracına saldırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, motosikletliyi sıkıştıran servis aracının o anları ve motosikletli kadının kaskla servise vurduğu anlar yer aldı.

Servis aracının şoförünün de demir çubukla aşağı inmesiyle kavgaya tutuşan taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)