İstanbul'da yola dökülen motor yağı hastanelik etti Seyir halindeki minibüsten dökülen motor yağı nedeniyle kayganlaşan yolda ayağı kayan kadın kafasını yere çarparak hastanelik oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi, Ayazma caddesi üzerinde servis minibüsünden yola motor yağı döküldü.

Cadde üzerinde kurye olarak çalışan Mert Bektaş, diğer motosiklet kullanıcılarının dikkatli olması için video çekmeye başladı.

Yağda kayıp yere düştü

Bektaş'ın görüntü aldığı sırada caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kadın, yağ birikintisine bastığı anda yere düştü.

Kafasını sert şekilde yola vuran kadın vatandaşlar tarafından taksi ile hastaneye götürüldü.

"Sert şekilde kafasını vurdu"

Olay anını çeken Mert Bektaş, "Cadde üzerinde yağ gördüm. Ben burada motokuryeyim. Arkadaşları uyarmak için video çekiyordum. Videonun sonunda teyzenin düştüğüne şahit oldum.

Sert şekilde kafasını vurdu. Bu kameraya yansıdı. Kendisine yardımcı olduk. Teyze taksiye binip gitti. Yolda hala yağ var. Gördüğünüz gibi, yetkililere bildirdik ilgilenen olmadı. Nalburdan toprak alıp biz döktük" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)