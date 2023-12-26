Türkiye'nin çözüme kavuşmayan en büyük iki sorunu; taksi ve sokak köpekleri...
Hemen her gün her iki konuya ilişkin bir olay gündeme geliyor.
Bunun bir örneği de İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşandı. Olay, geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi.
Tartışma yumruklu kavgaya döndü
Bir vatandaş, yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi.
Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı.
Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Müşterinin üzerine yürüdü
Taraflar birbirlerine küfür ve tehditlerle saldırırken taksi sürücüsü, “Seni almak zorunda mıyım oğlum?” diyerek müşterinin üstüne yürüdü.
Trafikte bulunan diğer vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırırken bir kadının, “Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin.” sözleriyle araya girmeye çalıştığı duyuldu.
O anlar kamerada
Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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