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İstanbul’da yolcu ile taksici kavgası! 'Beni neden almadın'

İstanbul’da yolcu ile taksici kavgası! 'Beni neden almadın' Seyir halinde olan bir taksi şoförü kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Taksici, “Seni almak zorunda mıyım oğlum” diyerek tepki gösterdi.