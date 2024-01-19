Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da yolcu otobüsünde korku dolu anlar: Şoför ve muavin birbirine girdi

İstanbul'da yolcu otobüsünde korku dolu anlar: Şoför ve muavin birbirine girdi İstanbul'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde, yedek şoför ve muavin arasında kavga çıktı. Otobüs seyir halindeyken yaşanan kavga sırasında tedirgin olan yolcular, yedek şoför ve muavini otobüsten indirdi. Bazı yolcuların sinir krizi geçirdiği olayda yaşananlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.