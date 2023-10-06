İstanbul'da yolcu seçen iki taksicinin aracı bağlandı: 'Karşının taksisiyiz' savunması geldi Şişli’de taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimde yolcu seçtiği tespit edilen iki taksiciye ceza yazıldı. Araçları da trafikten men edilen iki sürücü, "Biz buranın arabası değiliz" diyerek itiraz etti.

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İHA

Gün geçmiyor ki taksi vakası yaşanmasın.

Özellikle İstanbul'un birçok ilçesinde taksiciler, yolcuları mağdur ediyor.

Yolcu ayırt eden, taksimetre oyunu yapan sürücüler, ekipler tarafından denetleniyor.

Ceza yazılınca da çeşitli savunmalar yapan taksi şoförlerine bir yenisi daha eklendi.

Ekipler Şişli'de harekete geçti

Bu kez olayın adresi Şişli.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Ekipler Amirliği ekiplerince ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İki sürücü yolcu ayırt etti

Burada ceza kesilen, araçları 10 gün süre ile trafikten men edilen iki taksici belirlendi.

Yolcu seçtikleri tespit edilerek 4 bin 64’er TL ceza kesilen taksiciler, kendilerini “Biz karşının taksisiyiz.” diyerek savundu.

"Biz buranın arabası değiliz"

Karşının taksisi olduğunu ve Avrupa yakasını fazla bilmediğini söyleyen Mustafa Öznar isimli taksi sürücüsü, şu ifadeleri kullandı:

Ben Mecidiyeköy’den karşıya doğru geçiyordum. Işıklar yanıyordu, ışıklarda herkes el atıyordu ve kapılarım kilitliydi. Hiçbir şekilde kimseyi almıyorum. Sadece el atan olursa, yakındaysa ben karşıya geçiyorum diyorum. Karşıya geçiyorsanız o tarafa doğru geçiyorum dedim. Başka hiçbir şey demedim. Arkadaş da 'Aç kapıyı. İleride sağa çek' dedi. Arabayı vermem lazım, karşının arabasıyım. Burada olmuyor, kendi durağıma geçmem lazım. Biz Anadolu Yakası'nda böyle şeyler yaşamıyoruz. Neden Anadolu Yakası'nda yok, hep karşıda var. Hayır, efendim yok. O tarafta 'Nereye gidiyorsun?' muhabbeti de yok. Buranın arabası burada çalışsın, biz öbür tarafta çalışıyoruz. Biz buraları bilmiyoruz, yolcuları neden sıkıntıya düşürelim. Neden bilmediği yere götürüp fazla yazdıralım. Biz buranın arabası değiliz, yalan değil. Ben karşıda çalışamıyorum ağabey.

"Buranın insanları sıkıntılı insanlar"

Karşının insanları arsız, değişik insanlar. Buraya karşıdan geldik ama kendi yolcumuzu getirdik. Ama buranın insanları sıkıntılı insanlar, neden başımıza bela alalım? Neden sıkıntı yaşayalım, neden ters yönlere girelim? Neden bilmediğimiz yola girelim, yolcuyla muhabbet edelim, sıkıntıya düşelim? Şimdi arabayı bağlayacaklarmış. Hiçbir suçumuz, sebebimiz, günahımız yok. Ceza da yazılacak. Yani bizlere yazık günah değil mi? Ben yolcuya nereye gidiyorsun demedim, taksimetre açmadım, pazarlık yapmadım. Sadece karşıya geçiyorum efendim dedim. Ben kendi durağıma yardımcı olmaya, karşıma geçiyorum.

"Ben de karşının taksisiyim"

Karşının taksisi olduğunu söyleyen Fevzi Öztürk isimli taksici ise, “Ben orta şeritteydim, ağabey bana baktı. Ona karşıya geçiyorum dedim. Ben de karşının taksisiyim. Ondan sonra 'Gel sağa' dedi. Karşıya geçiyor diye aldım. Ondan sonra kimliğini çıkarttı ve beni buraya çekti. Benim ne suçum var? Benim hastam olabilir, evime gidecek olabilirim.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)