İstanbul'da yolcu seçen taksicilere ceza yağdı: 10 gün trafikten men Kadıköy'de yapılan denetimlerde yolcu seçtikleri belirlenen 12 taksi şoförüne toplam 48 bin 768 lira ceza kesildi. Araçlar 10 gün süreyle trafikten men edildi.

DHA

İstanbul'un taksi sorunu çözülemiyor.

Müşteri ve mesafe seçmeleri, müşteriye karşı tavırları ve hizmet kaliteleriyle sık sık tartışmalara konu olan taksiciler gündemden düşmüyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.

Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde taksilere yönelik denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde, yolcu seçen, kısa mesafe gidecek yolcuları kabul etmeyen sürücüler tek tek belirlendi.

12 taksiciye toplam 48 bin TL ceza

Ekipler belirledikleri 12 taksicinin çalışma ruhsatlarının iptal edildiğini buna rağmen taksicilik yapmaya devam ettiklerini tespit edince her bir sürücüye 'çalışma ruhsatı askıya alındığı halde yolcu taşımak' maddesinden 4 bin 64 lira olmak üzere toplam 48 bin 768 lira ceza kesti.

10 araç trafikten men edildi

Ayrıca yolcu seçtiği belirlenen taksiler 10 gün süre ile trafikten menedildi.