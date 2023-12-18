İstanbul'da son dönemin en ciddi problemlerinden biri taksi sorunu.
Taksi sorunu, gerek fiyatı gerek personel kalitesi gerekse taksici-yolcu ilişkileri bakımından sık sık gündeme geliyor.
Kısa mesafe almayan, yerli müşteriyi almayarak Arap turist avına çıkan, taksimetre açmayarak fahiş fiyatlar isteyen taksiciler her gün kamuoyunda gündem oluyor.
İstanbul'daki son vaka Şişli'de meydana geldi.
Yolcu seçen taksicinin yeri tespit edildi
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsünün yolcu seçtiğine yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, Mecidiyeköy'de yolcuyu gitmek istediği yere götürmediği belirlenen taksi sürücüsünün K.Ö. olduğu tespit edildi.
4 bin 64 lira ceza
Yakalanan K.Ö'ye 4 bin 64 lira para cezası kesildi, çalışma ruhsatı 10 gün askıya alındı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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