İstanbul'da işçi servisi devrildi: 13 kişi yaralandı Makas atarak seyreden sürücünün işçi servisine çarpmasıyla yaşanan kazada, servis yan yatarak devrilirken araçta bulunan işçilerden 13'ü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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İHA

İstanbul'da sorumsuz sürücü kazaya neden oldu...

Bu sabah saat 07.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde S.A.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, makas atarken aynı istikamette seyir halindeki M.Y. idaresindeki işçi servisine çarptı.

Servis devrildi

Çarpmanın etkisiyle M.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis önce aydınlatma direğine çarptı, ardından yan yatarak devrildi.

Çarpma sonucu yola devrilen aydınlatma direği de yan yolda bulunan bir başka işçi servisine çarptı.

Vatandaşlar ilk yardıma koştu

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşarken durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaza sonrası ekipler olay yerine sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin de yardımı ile servis içerisinden çıkarıldı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırırken 10 yaralı ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki kameraları incelemeye başlarken yola devrilen aydınlatma direği yine ekiplerin çabasıyla yol kenarına alındı.

Bölgede kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik, araçların kaldırılması ile normale döndü.

Kaza sonrası havadan görüntülendi

Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası oluşan trafik ise drone ile havadan görüntülendi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)