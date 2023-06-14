İstanbul'da yolcuyu almayan taksiciye sert tepki İstanbul'da bir yolcuyu almak istemeyen taksici, yolcunun sert tepkisiyle karşılaştı. Ne yapacağını bilemeyen taksici zorla araca bindi ve direksiyonun başına geçti.

ensonhaber.com

İstanbul'da çözülemeyen sorunlardan biri olan sarı taksiler, vatandaşları canından bezdiriyor.

Öyle ki ya değişim saatini bahane ediyorlar ya da mesafeye göre yolcu seçiyorlar.

Hal böyle olunca vatandaşlar ve taksiciler arasında sert tartışmalar yaşanıyor.

Bunun son örneği ise Karaköy'den sosyal medyaya düşen bir görüntü oldu.

Yolcuyu almak istemeyince olay çıktı

İstanbul'un işlek noktalarından birisinde bir taksi şoförü, bir yolcuyu arabasına almak istemedi.

Taksi şoförü yoluna devam etmek isterken yolcunun beklemediği tepkisiyle karşılaştı.

Araca alınmamasına çok sinirlenen yolcu, taksi şoförünü kolundan tutarak zorla arabaya bindirdi.

"Bin arabaya geç direksiyona"

Kendisini istediği yere götüreceğini söyleyen yolcu, şoföre, "Sen hayırdır beni almıyorsun arabaya. Bin arabaya geç direksiyona. Bin arabaya sen kimsin?" sözleriyle tepki gösterdi.