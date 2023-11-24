İstanbul'da yolda bulduğu cüzdandan 15 bin lirayı alıp gitti Esenyurt'ta yolda düşürülen, içince kira ve faturalar için ayrılmış 15 bin TL bulunan cüzdanı bulan kadın paraları alarak kayıplara karıştı.

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İHA

Gölü zengin Türk insanının sokakta cüzdan, çöpte altın poşeti, otobüste unutulmuş para çantası bulduğu ve bu değerli varlıkları ya polise ya da sahibine ulaştırdığı olaylar, sık sık kamuoyuna yansır.

Halkın takdirini alan bu olayların tam aksine gelişmeler de yaşanıyor.

Kira ve fatura için ayırdığı parayı düşürdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Kuzu Yolu Mevkii'nde Ayşe Ozan isimli kadın, yolda yürürken içerisinde ev kirası ve fatura parası için ayırdığı 15 bin liranın olduğu cüzdanını yere düşürdü.

Sonradan olayı fark eden kadın gittiği yollara geri baktı.

Cüzdanı bulan kadın, içerisini açtığında parasını yerinde olmadığını anlayınca büyük bir şok yaşadı.

Ozan, olayla ilgili polise şikayette bulunduktan sonra çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

"Parayı alıyor oyalanıyor oralarda”

Görüntülerde, bir kadının cüzdanı bulduğunu ve içerisindeki parayı aldığını gördü.

Olayla ilgili konuşan Ayşe Ozan, “Kuzu Yolu’nda sabah 8 buçukta işe gidiyordum cüzdanım elimdeydi düşürdüm. İçerisinde 15 bin lira para vardı, ben de gittim geri. Bir baktım cüzdan yerde içinde para yok. Eve geldim karakola gittim ifademi verdim. Bir daha da bilgi olmadı. Görüntüleri izledim çantayı alıyor parayı alıyor oyalanıyor oralarda.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)