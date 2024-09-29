İHA
İstanbul'da yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.
Kadıköy'de Göztepe Mahallesi üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, önce caddenin sağındaki kaldırıma çıktı, ardından da aydınlatma direğine çarptı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri sürücülere alkol testi yaparken, kazayla ilgili çalışma başlattı.
YARALANAN OLMADI
Kazada yaralanan olmazken kaza sırasında kaldırımda hiç kimsenin olmaması faciayı önledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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