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    İstanbul'da yoldan geçen kadın silahla yaralandı

    Zeytinburnu'nda, yabancı uyruklu bir kadın çocuklarıyla sokaktan geçtiği sırada ayağından silahla vuruldu. Kadın hafif yaralanırken, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 19.07.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 17:14
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    İstanbul'da yoldan geçen kadın silahla yaralandı

    İstanbul Zeytinburnu'nda Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta bugün 13.00 sıralarında yabancı uyruklu bir kişi, beyaz renkli otomobilin kapısını açtığı sırada silahla ateş edildi.

    Yabancı uyruklu kişi kaçarken, o sırada çocuklarıyla sokaktan geçen yabancı uyruklu bir kadın ayağından yaralandı.

    "Burası Teksas gibi"

    İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Mahalle sakinlerinden Nihat Atam, "Buradaki esnafların söylediğine göre iki tane Afgan birbirine ateş ederken, Uygur Türkü bir ablanın bacağından vurmuşlar. Burası Teksas gibi. Birbirlerine ateş ederken kadını bacağından vurmuş, kaçmış gitmiş. Kadın burada oturan komşu" dedi.

    O anlar kamerada

    DHA'nın haberine göre silahlı saldırı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta durduğu, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin kapıyı açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtığı, saldırganların otomobille arkasından ilerlediği görülüyor.

    Görüntünün devamında ise çevredekilerin yaralanan kadının yanında toplanması yer alıyor.

    İstanbul'da yoldan geçen kadın silahla yaralandı VİDEO

    İstanbul da yoldan geçen kadın silahla yaralandı #1

    İstanbul da yoldan geçen kadın silahla yaralandı #2

    İstanbul da yoldan geçen kadın silahla yaralandı #3

    İstanbul da yoldan geçen kadın silahla yaralandı #4


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    İstanbul'da yoldan geçen kadın silahla yaralandı

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