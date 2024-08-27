İstanbul'da yollara betonla karışık pis su döken beton mikseri sürücüsü ceza yedi Eyüpsultan'da geçtiği sokaklara betonla karışık pis su dökerek diğer sürücülere zor anlar yaşatan beton mikseri sürücüsüne toplamda 2 bin 130 lira idari para cezası uygulandı.

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İHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde trafik kurallarını hiçe sayarak çevreyi kirleten sürücü, polis ekiplerinin radarına takıldı.

Pirinççi Mahallesi'nde ilerleyen bir beton mikseri, içerisinde bulunan betonla karışık pis suyu yola dökünce, arkasında bulunan bir otomobil sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek isyan etti.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, beton mikserinin atık suyunu yola boşalttığı belirlendi. Araca ait plakadan kimlik bilgileri tespit edilen Y.A. isimli şahıs yakalandı.

2 BİN 130 TL CEZA KESİLDİ

Şahsa, Trafik Kanunu’nun “yükü karayoluna akacak şekilde yüklemek” maddesinden bin 440 lira ve “araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek” maddesinden 690 lira olmak üzere toplamda 2 bin 130 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)