İstanbul'da yolu açmaya çalışan temizlik işçisine saldırı Avcılar'da kopan kablo nedeniyle yolu açmak için duran temizlik işçilerine trafiği durdurdukları için tekme tokat saldıran şehir magandasının saldırı anları kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta Avcılar Belediyesi temizlik ekibi, çöp kamyonu ile sokaklardaki konteynerleri boşaltmaya giderken, önlerinde giden bir kamyon, yol üzerinden geçen internet kablosunu kopardı.

Kopan kablo yere düşerken belediye temizlik aracının şoförü durdu, işçilerden yoldaki kabloların çekilmesini istedi.

Çöp kamyonunun durmasına sinirlenen sürücü, korna çalarak yolun açılmasını istedi. İşçiler ise yoldaki kablolar nedeniyle durduklarını anlatmaya çalıştı.

Aracından inip temizlik işçilerine saldırdı

Bu sırada otomobilden inen sürücü, Avcılar Belediyesi temizlik işçisi Emrah Özdemir ile tartıştıktan sonra tekme tokat saldırdı.

Sağ gözünden yumruk yiyen işçi, acı içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler ve diğer işçilerin müdahalesi ile saldırgan uzaklaştırıldı.

Gözünden yaralanan Özdemir, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ise saldırganı polis merkezine götürdü.

Saldırganın yüzüğü gözüne geldi

Belediye işçisi Emrah Özdemir, arkalarındaki sürücüye kabloları kaldırmak için durduklarını anlatmaya çalışırken birden saldırıya uğradığını, yumruk atan saldırganın parmağındaki yüzüğün gözüne zarar verdiğini söyledi.

"Gözü ciddi zarar gördü"

Temizlik işçisini ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, "Son dönemde arkadaşlarımıza yönelik saldırılar arttı. Belediye kameramanı arkadaşımız uğradığı saldırıda, bir gözü ciddi zarar gördü. Temizlik işlerindeki bir arkadaşımız parmağından oldu. Herkesin iğrenerek baktığı, çöpleri gece gündüz toplamak için çalışan, hastalık riskini göze alan arkadaşlarımız maalesef böyle saldırılara maruz kalıyor." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)