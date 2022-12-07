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    İstanbul'da yolun karşısına geçen kadını kamyonet ezdi

    Bayrampaşa'daki gelinlikçiden çıkan Ayten Çağırtekin, yolun karşısına geçerken kamyonetin altında kaldı. Talihsiz kadının ayakları ezildi.
    • 07.12.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 17:13
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    İstanbul'da yolun karşısına geçen kadını kamyonet ezdi

    İstanbul Bayrampaşa’da korkunç bir kaza yaşandı.

    Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde gelinlik mağazası bulunan Ayten Çağırtekin, yolun karşısına geçmeye çalışırken markete mal taşıyan kamyonet de ilerlemeye başladı.

    Talihsiz kadın kamyonetin altında ezildi

    Kadının yola çıktığını görmeyen kamyonet sürücüsü, Ayten Çağırtekin’e çarptı.

    Kamyonetin altında bacağı ezilen kadın ağır yaralandı.

    Sürücü dondu kaldı

    Kazanın nasıl olduğunu anlamayan kamyonet sürücüsü ise donakaldı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    İstanbul da yolun karşısına geçen kadını kamyonet ezdi #1

    “Araç altına aldı, ayaklarını ezdi”

    Yaşananları anlatan Seyit Seyitoğlu, “Kaza anını görmedik. Araba bir kadına çarptı. Araç altına aldı, ayaklarını ezdi. Biz gelip baktığımızda yerde yatıyordu. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunu bilmiyoruz. Polis ekipleri de geldi. Allah yardımcısı olsun. Kadının bilinci açıktı. Ayakları ezilmişti. Buradaki bir esnafın annesi olduğu söylendi. Şoför olayı gördüğünde donup kaldı. Araç bir kamyondu.” dedi.


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