İHA
İstanbul'da TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kuzey yolu istikameti köprü çıkışında seyir halindeki M.A.otomobili arıza yapınca orta şeritte durdu.
O sırada otoyolda ilerleyen Z.Y. isimli sürücü ise arıza nedeniyle duran araca arkadan çarptı.
OTOYOLUN ORTASINDA DURAN ARACA ÇARPTI
O esnada arızalanan aracını otomobilden inerek kontrol eden M.A. çarpmanın etkisiyle yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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