İstanbul'da yürüyen merdivende hırsızlık yaptılar

Yürüyen merdivende bir grup kişi tarafından farkında olmadan sıkıştırılan adamın, 1000 euro parası çalınınca polise başvurdu. Hırsızlık anı, kamera kayıtları ile ortaya çıktı.

İstanbul Esenler'de ilginç bir hırsızlık meydana geldi.

A.T. isimli vatandaş, 1000 euro parasının çalındığı gerekçesi ile mağdur olarak polise başvurdu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Parasının ne zaman çalındığını bilmeyen A.T.'nin ifadesi sırasında Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yürüyen merdivenlerde bir ara insanlar tarafından sıkıştırıldığını söylemesi üzerine polis ekipleri, otogardaki kamera kayıtlarını inceledi.

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PARASI YÜRÜYEN MERDİVENDE ÇALINMIŞ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini incelediklerinde A.T.'nin parasının çalındığı anı ve şüphelileri tespit etti.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Görüntülerde A.T.'nin merdivende olduğu sırada önündeki şüphelinin yere bir şey düşürmüş gibi yaptığı görüldü. Merdivenin sonuna doğru şüphelinin durması üzerine A.T.'nin onunla arkadan gelen ikinci şüphelinin arasında sıkıştığı bu sırada arkadan gelen şüphelinin, fark ettirmeden cebindeki 1000 euroyu çaldığı tespit edildi.

ÖZÜR DİLEYİP AYRILDILAR

Parayı çalan şüphelinin hemen oradan uzaktaştığı, önündeki şüphelinin ise parasının çalındığını fark etmeyen mağdurdan özür dileyip yanından ayrıdığı görüldü.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNDE

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri kısa süre içinde gözaltına aldı. Fatih, İskender Paşa Mahallesi, Ragıp Bey Sokak üzerinde yakalanan Hamza B. ile Kamel S., Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.





























