İstanbul’da zabıta-seyyar satıcı kavgası kamerada Bakırköy sahilinde seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kavga çıktı. Zabıta ekipleriyle seyyar satıcıların birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Zabıta ile seyyar satıcılar arasındaki kavgaya bir yenisi daha İstanbul’da eklendi…

İddiaya göre, Bakırköy sahilinde çekirdek satan bir seyyar satıcının tezgahına, yasak yerde satış yaptığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından el konulmak istendi.

Ancak seyyar satıcı buna direndi.

Kavga çıktı

Bu sırada diğer seyyar satıcılar da olaya karışınca tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Zabıtalarla seyyar satıcıların birbirine girdiği kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Fenalık geçirdi

Kavgayı kaldıramayan bir seyyar satıcı ise fenalık geçirdi.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan seyyar satıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.