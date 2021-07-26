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    İstanbul'da 'zabıtayım' yalanıyla dolandırıcılık

    Telefonda kendisini zabıta müdürü olarak tanıtarak esnaftan borç para isteyen şahıs, durumun anlaşılması üzerine olay yerini hızla terk etti.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 11:54
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    İstanbul'da 'zabıtayım' yalanıyla dolandırıcılık

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde cadde üzerinde baharat dükkanı işleten Ali Yavuz, dükkanda oturduğu sırada kendisini zabıta müdürü Ahmet olarak tanıtan bir kişi aradı.

    Telefondaki kişi Yavuz'a cenazesi olduğunu, yarım saat sonra geri vermek üzere 490 lira para vermesini istedi.

    OYUNU FARK ETTİ, YANINA ÇAĞIRDI

    Dolandırılmak istendiğini anlayan Ali Yavuz, dolandırıcıları yakalatmak için parayı vereceğini söyleyerek dükkana çağırdı. Ancak daha polise haber vermeye fırsat bulamadan, bir kişi dükkana girdi.

    İçeri giren kişi kendisini zabıta müdürü Ahmet'in gönderdiğini söyleyerek para istedi.

    İstanbul'da 'zabıtayım' yalanıyla dolandırıcılık ViDEO

    İstanbul da zabıtayım yalanıyla dolandırıcılık #1

    TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI

    Ali Yavuz da "İnsanları dolandırmaya utanmıyor musunuz?" diyerek tepki gösterdiği kişi hemen dükkandan çıkarak kendisini bekleyen taksiye binerek gitti.

    Yaşanan dolandırıcılık girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    İstanbul da zabıtayım yalanıyla dolandırıcılık #2

    ZABITA MÜDÜRÜYÜM YALANI

    Dolandırılmak istenen Ali Yavuz, "Dükkanda oturuyordum, telefon çaldı, kaldırdım. Karşıdaki şahıs, 'Ali Ağabey ne yapıyorsun?' diye direk ismimi söyledi. İsmimi söyleyince ben de herhalde tanıdık birisidir diye düşündüm. 'Buyur ağabey' dedim. 'Ben zabıta müdürü Ahmet' dedi. 'Bizim cenazemiz var, şu an cenaze ile uğraşıyoruz. Bir arkadaşımı göndereceğim senin oraya 490 lira para ver ona. Ben geçerken sana bırakayım' dedi. Öyle dedi ama ben aslında öyle birini tanımıyorum. 'Tamam gönder gelsin' dedim. Bir gelsin de kimmiş bakayım diye düşündüm. En azından dükkandaki kameralar kaydeder bunu kim olduğunu öğreniriz.

    İstanbul da zabıtayım yalanıyla dolandırıcılık #3

    "İNSANLAR BUNLARA KANIP MAĞDUR OLMASIN"

    Ben daha telefonu kapatır kapatmaz, baktım biri içeri girdi. 'Ahmet ağabey aradı mı seni' dedi. Buyur dedim."Para verecekmişsin" dedi. "Utanmıyor musunuz milleti dolandırmaya, yazık günah değil mi" dedim. Ben böyle söyleyince hemen kapıdan çıktı, arkasına bile bakmadan yürümeye başladı. Karşıda taksiye bindi gitti. Ben de kameraları kontrol ettiğimde, bir adamının yan tarafta oturduğunu, burayı gözetlediğini gördüm. Kimse bunlara kanıp mağdur olmasın. 'Ben memurum, ben zabıta müdürüyüm, ben şuyum' diyerek insanları kandırmasınlar. İnsanlar bunlara kanmasın" ifadelerini kullandı.

    İstanbul da zabıtayım yalanıyla dolandırıcılık #4

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