İstanbulda zehir taciri operasyonu: 162 gözaltı

Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda çeşitli miktarlarda maddeler ele geçirilirken 162 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla "sokak satıcısı" ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yüklü miktarda madde ele geçirilidi

İl genelinde yapılan operasyonlara hassas burunlu dedektör köpekler de katılım sağladı. Köpeklerin de desteğinin alınarak yapıldığı aramalarda 513 gram metamfetamin, 227 gram eroin, 183 gram esrar, 8 gram sentetik kannobinoid, uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 705 lira ele geçirildi.

162 şüpheli gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre; uyuşturucuların çoğunluğunun koltuk kenarlarında ve dolaplarda saklandığı bildirilirken uygulamalara takılan 162 şüpheli kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı aktarıldı.



