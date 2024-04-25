İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Polis gelince uyuşturucuları yaktılar

Yurt genelinde uyuşturucu tacirleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar başarı ile sürdürülüyor.
Son olarak operasyonun adresi İstanbul oldu.
Hint keneviri yetiştirdiler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ilçesinde 2 şahsın kiraladıkları evde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlıların 2 yıldır kiraladıkları evde sera yöntemiyle Hint keneviri yetiştirdiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
Uyuşturucuları yaktılar
Polisin geldiğini gören şüpheliler, kapıyı kilitleyerek arkasına bariyer oluşturdu. Uyarıya rağmen kapı açılmayın zanlılar, evdeki uyuşturucuları ateşe verdi.
Şüpheliler gözaltına alındı
Polis koçbaşı ile kapıyı kırarak eve girdi. Çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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