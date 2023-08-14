İstanbul'da zikzak yapan motosiklet kazaya neden oldu: 2 ölü İstanbul Arnavutköy'de grup halinde yola çıkan motosikletlilerden biri zikzak yaparak ilerlerken önünde seyir halinde olan motosiklete çarparak 2 kişinin can vermesine neden oldu.

DHA İstanbul'da cinayet gibi motosiklet kazası... Önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy ilçesi Sultangazi Kent Ormanı'nda bir araya geldikten sonra yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlemeye başladı. Keskin, önünde ilerleyen yine aynı gruptaki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu yola savruldu. 2'si de yaşamını yitirdi Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Vermez ve Yolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise kazaya sebep olan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Hayatını kaybedenlerin kask kameralarını inceleyen ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan Berkant Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anı kamerada Kask kamerasına yansıyan görüntülerde Berkant Keskin'in zikzak yaparak ilerlediği ve Murat Vermez'in kullandığı motosikletin yanına yanaştığı, yanından geçeceği sırada ise motosiklete çarptığı görüldü.