İstanbul'da zincirleme kaza

TEM Otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde, saat 06.45 sıralarında meydana kaza geldi.

Sebze yüklü kamyonetin şoförü, İSTOÇ mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet savruldu ve içerisinde işçiler bulunan servise ardından da hafriyat kamyonuna çarptı.

YOLA SAÇILAN SEBZELER TEMİZLENDİ, İŞÇİLER BAŞKA ARACA ALINDI

Kamyonet yolda ters dönerek yan yatarken sebzeler de yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kamyonet şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken kazadan yara almadan kurtulan işçiler ise başka bir servis aracına bindirilerek kaza yerinden ayrıldı.

Yola saçılan sebzeler görevliler tarafından temizlenirken yan yatan kamyonette sağlam kalan sebzeler de başka bir araca taşındı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapanırken trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen çalışanlar, uzun süre trafikte beklemek zorundan kaldı.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya karışan araçlar, vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.