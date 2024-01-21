İstanbul'da zincirleme kaza! Araçlar hurdaya döndü Kadıköy'de seyir halindeki dört otomobil yağışın etkisiyle kaza yaparken, 4 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi...

Saat 05.00 sırlarında Küçükyalı mevkiinde D-100 Karayolu Pendik seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen refüje vuran otomobile yine seyir halinde arkadan gelen otomobil çarptı.

Kazanın ardından kazayı gören ve yağışın etkisiyle durmakta zorlanan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki araç, kaza yapan araçlara çarpmamak için emniyet şeridine girip bariyerlere çarptı.

Araçlar hurdaya döndü

Kazada araçlar kullanılamaz hale geldi. Yaşanılan olayda Haluk Ş. Hakan Y. Samet Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

İnceleme başlatıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)