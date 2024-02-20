İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tır ve otomobilin çarpıştığı kazaya karıştı. Kazada araca sıkışan şahsın, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarılırken hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da zincirleme trafik kazası can aldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Mahmutbey istikametinde meydana geldi.

Hareket halindeki araç ile bir tır kaza yaptı.

Zincirleme kaza meydana geldi

O esnada seyir halinde olan Mehmet Soylu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çarparak kazaya karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkıştı

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

O sırada itfaiye ekipleri de sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybetti

Yapılan çalışma sonucundan sürücü sıkıştığı yerden çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Mahmutbey istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)